В Калужской области водитель «Киа» попал в реанимацию после массового ДТП на трассе М3

ДТП с участием трех автомобилей произошло в понедельник, 14 июня, на 211 километре трассы М3 «Украина» в Мещовском районе недалеко от деревни Мухино, сообщает УГИБДД по Калужской области.

По предварительной информации, 45-летний водитель «Киа Куорис» примерно в 14:00 двигался в сторону Калуги, выехал на встречную полосу и врезался в КамАЗ. После этого «Киа» отбросило в попутный «БМВ».

Водитель «Киа» с различными травмами попал в реанимацию областной больницы в Анненках.