В Калуге водитель «Волги» сбил 13-летнюю девочку на улице Тарутинской

Днем в понедельник,14 июня, ребенок пострадал в ДТП на улице Тарутинской в Калуге. Об этом сообщает УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 68-летний водитель «Волги» двигался со стороны улицы Зерновой и на перекрестке Тарутинской и Промышленной сбил 13-летнюю девочку. Школьница перебегала проезжую часть не по переходу.

С места аварии девочку доставили в детскую областную больницу в Анненки. Врачи оказали ей помощь и отпустили домой.