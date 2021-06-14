74-летнего мужчину ищут в Калужском регионе
В Калужской области ищут 74-летнего БРУЕВИЧА Александра Владимировича. Об этом рассказывает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» вечером в воскресенье, 13 июня.
- С 10 июня 2021 года его местонахождение неизвестно, - отмечают волонтеры.
Мужчина жил в городе Балабаново Калужской области и в деревне Голубое Солнечногорского района Московской области.
Приметы пропавшего:
- Рост: 175 см
- Телосложение: плотное
- Цвет глаз: карие
- Волосы: седые с залысинами
- Одежда: неизвестно
- С собой: рюкзак
- Особая примета: передвигается с двумя тросточками
Если Вам что-то известно, звоните 8 905 642-74-17 (инфорг), 8 800 700-54-52 (горячая линия) или 112 (экстренные службы).