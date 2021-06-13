В Калужской области пропала 91-летняя женщина

Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» сообщил о пропавшей 91-летней пенсионерке. Жительница деревни Большое Болынтово Дзержинского района Екатерина Павловна Трунова (Харламова) 12 июня не вернулась с прогулки.

Приметы: рост 160 см, худощавое телосложение, седые волосы, карие глаза.

Была одета в черное плащевое пальто, бирюзовую кофту, обута в темно-синие тапки.

Просим сообщать любую информацию о местонахождении пропавшей по телефону горячей линии 8 800 700-54-52 (бесплатно на территории РФ).