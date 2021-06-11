В Калуге ГИБДД ищет очевидцев трех майских ДТП с пешеходами

В Калуге сотрудники ГИБДД ищут очевидцев трех ДТП, которые произошли на разных улицах города в мае. В пятницу, 11 июня, об этом сообщила пресс-служба областного управления дорожной полиции.

5 мая примерно в 21:30 в районе дома №315 по улице Московской мотоциклист сбил 60-летнюю женщину и скрылся.

19 мая в 11:50 у дома №51 по улице Гурьянова водитель некой темно-синей машины сбил 71-летнюю женщину и скрылся.

А 27 мая примерно в 15:20 у дома №22 по улице Фридриха Энгельса водитель синей машины сбил 12-летнюю девочку и скрылся.

Очевидцев данных происшествий полиция просит обращаться по адресу: ул. Телевизионная, д. 3А, кабинет №16. Также можно звонить по телефонам: 547-888 или 547-534.