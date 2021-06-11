В Калуге подземный кабель загорелся и повредил два автомобиля

Вечером в пятницу, 10 июня, в соцсетях калужане начали сообщать, что на улице Суворова произошел подземный взрыв газа, в результате чего повреждены автомобили.

Пожар действительно был, однако причиной этому стал не газ, сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

Загорелся подземный электрический кабель. В результате огонь повредил припаркованные «Хендай Солярис» и «Киа».

Никто из людей не пострадал.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

У легковушек повреждено лакокрасочное покрытие.