В Калуге водитель «Вольво» сбил девятилетнего мальчика на переходе

Вечером во вторник, 8 июня, на улице Генерала Попова в Калуге произошло ДТП с пешеходом. Подробности сообщили в УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 25-летний водитель автомобиля «Вольво ХС90» около 19:50 сбил девятилетнего мальчика на дублере улицы Генерала Попова в районе перекрестка с улицей Академической.

Ребенок пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

У мальчика зафиксированы различные травмы.