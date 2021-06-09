ДТП с четырьмя грузовиками заблокировало трассу А108 в Калужской области

Днем во вторник, 8 июня, ДТП с участием четырех грузовых автомобилей произошло на трассе А108 в Жуковском районе. Об этом сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

Рядом с селом Истье около 15:50 столкнулись фура «Вольво», «Газель», автовоз «Исузу» и бензовоз «Скания».

По предварительным данным, водитель фуры не успел затормозить, врезался в попутную «Газель», а затем по инерции произошло столкновение с автовозом и бензовозом.

Разбившиеся автомобили на время заблокировали движение по трассе в обе стороны.

По информации МЧС, в аварии пострадал один человек.

UPD. Позже в УГИБДД по Калужской области уточнили, что в этой аварии пострадал 28-летний водитель «Газели».