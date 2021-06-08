В Калужской области 50-летний мужчина пострадал в столкновении двух большегрузов

Как мы уже рассказывали, днем в понедельник, 7 июня, ДТП с участием двух грузовых автомобилей произошло на трассе А108 в Жуковском районе рядом с деревней Воробьи. Во вторник подробности сообщили в УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 50-летний водитель автомобиля «Скания» двигался в сторону Балабаново Балабаново, не соблюдал дистанцию и врезался в еще один большегруз «Скания».

Различные травмы получил сам предполагаемый виновник аварии.