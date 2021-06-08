В Калуге три человека пострадали в ДТП на Одоевском шоссе

Вечером в понедельник, 7 июня, на Одоевском шоссе в Калуге произошло ДТП. Подробности нам сообщили в УГИБДД по Калужской области.

По предварительной информации, около 17:00 в районе дома №19 25-летний водитель «Рено Меган» двигался в сторону Ромодановских Двориков, выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль «Грейт Вол».

В результате ДТП пострадали 25-летний водитель и 22 летняя пассажирка «Рено» и 34-летний водитель «Грейт Вол». У них зафиксированы различные травмы.