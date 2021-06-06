Гараж с автомобилем сгорел ночью в Малоярославце
В ночь на воскресенье, 6 июня, в Малоярославце произошел пожар. Об этом сообщает ГУ МЧС по Калужской области.
По предварительным данным, около 2:45 на улице Виноградной загорелся гараж. На место происшествия выезжали три пожарных расчета.
Гараж выгорел полностью, крыша обвалилась. Уничтожен в том числе и находившийся внутри строения автомобиль.
Никто из людей не пострадал.
Причины пожара сейчас устанавливаются, на месте работает инспектор.
Фото с места пожара.