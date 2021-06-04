В Обнинске водитель «Киа» сбил 26-летнюю женщину во дворе

Днем в четверг, 3 июня, на улице Гагарина в Обнинске в ДТП пострадал пешеход, сообщили нам в УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, около 12:40 во дворе дома №24 51-летний водитель «Киа Спортейдж» сбил 26-летнюю женщину. С места ДТП он сам отвез ее в приемный покой КБ №8 и уехал. Но позже мужчину нашли сотрудники полиции. По закону считается, что он скрылся с места аварии.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.