В Калуге найденный труп лося проверяют на сибирскую язву

Днем во вторник, 1 июня, в районе Пучково местные жители обнаружили труп лося. Об этом сообщает городская ветеринарная станция.

- Ветеринарными специалистами произведен выезд на место обнаружение трупа животного, отбор проб патологического материала, и отправка в ГБУ КО «Областные СББЖ и ветлаборатория» для исключения заболевания сибирская язва, - говорится в комментарии ветстанции.

Днем ранее, напомним, на Ольговке был обнаружен труп енота. Его проверяют на бешенство.