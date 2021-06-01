Советник юстиции Дмитрий ЕФРЕМОВ назначен прокурором Ферзиковского района. Соответствующий приказ подписал Генпрокурор России Игорь Краснов, сообщили во вторник, 1 июня, в прокуратуре Калужской области.

Дмитрий Ефремов родился в 1983 году в Калуге. В 2007 году окончил Военный университет Министерства обороны.

С июля 2007 года проходил службу в органах военной прокуратуры и военном следственном отделе Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Еланскому гарнизону Приволжско-Уральского военного округа в должностях следователя, старшего следователя.

В органах прокуратуры Калужской области работает с октября 2011 года в должностях помощника прокурора Малоярославецкого района, помощника прокурора города Калуги, прокурора отдела по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры области, прокурора, старшего прокурора отдела по надзору за процессуальной деятельностью органов дознания и оперативно-розыскной деятельностью управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры области, заместителя прокурора Калуги.