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Дмитрий Ефремов назначен прокурором Ферзиковского района

Дмитрий Ивьев , Фото: из архива KP40.ru.
Опубликовано: 01.06.2021 11:12 0 747
Дмитрий Ефремов назначен прокурором Ферзиковского района

Советник юстиции Дмитрий ЕФРЕМОВ назначен прокурором Ферзиковского района. Соответствующий приказ подписал Генпрокурор России Игорь Краснов, сообщили во вторник, 1 июня, в прокуратуре Калужской области.

Дмитрий Ефремов родился в 1983 году в Калуге. В 2007 году окончил Военный университет Министерства обороны.

С июля 2007 года проходил службу в органах военной прокуратуры и военном следственном отделе Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Еланскому гарнизону Приволжско-Уральского военного округа в должностях следователя, старшего следователя.

В органах прокуратуры Калужской области работает с октября 2011 года в должностях помощника прокурора Малоярославецкого района, помощника прокурора города Калуги, прокурора отдела по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры области, прокурора, старшего прокурора отдела по надзору за процессуальной деятельностью органов дознания и оперативно-розыскной деятельностью управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры области, заместителя прокурора Калуги.

 

Дмитрий Ивьев , Фото: из архива KP40.ru.
Опубликовано: 01.06.2021 11:12 0 747
Тэги: общество прокуратура
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