Владислав Шапша поддержал участие Калужской области в пилотном проекте Росстата

В понедельник, 31 мая, губернатор Калужской области Владислав ШАПША в режиме видеоконференции провел очередное заседание правительства.

Обсуждались перспективы участия в пилотном проекте Росстата по использованию государственной информационной системы «Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных».

Заместитель главы региона Дмитрий Разумовский в своем докладе отметил, что в рамках исполнения Указа Президента России «О формировании системы распределенных ситуационных центров, работающих по единому регламенту взаимодействия», а также поручения председателя правительства России в регионе создан ситуационный центр губернатора области. Координаторы этой работы – министерство цифрового развития и администрация губернатора.

Ситуационный центр представляет собой информационно-аналитическую платформу, которая в режиме единой мониторинговой системы собирает данные о разных сферах жизни региона, включая социально-экономическое положение, обращения граждан и вопросы, связанные с чрезвычайными ситуациями.

По словам Дмитрия Разумовского, в настоящее время центр создан, однако остается открытым вопрос выбора информационно-аналитической системы для развития его функционала. В качестве возможного варианта, не требующего финансовых затрат, рассматривается государственная информационная система Росстата - «Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных». Росстат предложил Калужской области стать участником пилотного проекта по совместному использованию этой системы.

Реализация цифровой аналитической платформы Росстата позволит повысить качество принимаемых управленческих решений за счет формирования аналитической информации на основе первичных статистических данных, а также решить ряд других важных задач.

Правительством области и Росстатом уже разработан проект «дорожной карты» по совместному использованию данной платформы.

Владислав Шапша поддержал участие региона в пилотном проекте. По его словам, необходимо максимально использовать все новации и возможности, которые предоставляет такой сбор данных.

- Продолжайте эту работу. Конечно же, мы должны участвовать и быть пилотом, - резюмировал губернатор.