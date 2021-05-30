В Калуге горела Одигитриевская церковь

В субботу, 29 мая, в районе четырех часов дня произошло возгорание дома, находящегося на перекрестке улиц Академика Королева и Баумана.

В этом здании до 30-х годов прошлого века стояла величественная Одигитриевская церковь или церковь Смоленской иконы Богоматери. После дом был перестроен под общежитие. Сейчас он является объектом культурного наследия XVIII-первой половины XIX века.

Пожарные справились с возгоранием

В начале 2020 года дом был расселен. 12 семей выехали из здания на улице Королева.

Как сообщает ГУ МЧС по Калужской области, в результате пожара есть пострадавший.