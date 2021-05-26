В Калужской области 81-летняя женщина погибла при пожаре в квартире

Во вторник, 25 мая, на улице Аксенова в Обнинске при пожаре в квартире, расположенной в многоэтажном доме, погибла 81-летняя женщина. Об этом в среду сообщили в калужском региональном управлении Следственного комитета.

- По информации соседей и родственников, женщина проживала одна, нуждалась в постоянном уходе, за ней ухаживали дочь, сын и сиделка, - заявили в СК. - По предварительным данным, очаг возгорания находится в комнате погибшей, причиной возгорания, вероятно, является неисправность электроприборов. В связи с тем, что окна в квартире были закрыты, огонь не распространился на всю территорию квартиры.

По предварительным результатам экспертизы, смерть женщины наступила вследствие отравления угарным газом.

Проверка сейчас продолжается.

Фото с места пожара.