В Обнинске два автомобиля сгорели на стоянке ночью
В ночь на среду, 26 мая, на улице Королева в Обнинске произошел пожар, в результате которого уничтожены два автомобиля. Об этом сообщает ГУ МЧС по Калужской области.
Сообщение о возгорании на стоянке поступило примерно в 2:25 ночи.
Огонь уничтожил автомобили «Хендай» и «Хонда». Спасти удалось две другие машины, припаркованные в пяти метрах.
Никто из людей не пострадал.
Причины пожара на стоянке устанавливаются, рассказали нам в ГУ МЧС.
Фото с места пожара.