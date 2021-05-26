В Обнинске два автомобиля сгорели на стоянке ночью

В ночь на среду, 26 мая, на улице Королева в Обнинске произошел пожар, в результате которого уничтожены два автомобиля. Об этом сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

Сообщение о возгорании на стоянке поступило примерно в 2:25 ночи.

Огонь уничтожил автомобили «Хендай» и «Хонда». Спасти удалось две другие машины, припаркованные в пяти метрах.

Никто из людей не пострадал.

Причины пожара на стоянке устанавливаются, рассказали нам в ГУ МЧС.

Фото с места пожара.