В Калуге 33-летняя женщина пострадала в ДТП на улице Пушкина

Как мы уже рассказывали, утром 25 мая на улице Пушкина в Калуге произошло ДТП. В среду УГИБДД по Калужской области сообщило подробности.

По предварительным данным, примерно в 6:50 утра на нерегулируемом перекрестке улиц Пушкина и Комарова 29-летний водитель «Нивы» выезжал со второстепенной дороги и не пропустил «Жигули», двигавшиеся со стороны улицы Плеханова.

В результате столкновения пострадала 33-летняя пассажирка «Жигулей». Скорая помощь доставила ее в БСМП.