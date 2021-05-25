В Калужской области сбитого насмерть пешехода пока не опознали

Как мы уже рассказывали, в ночь на понедельник, 24 мая, смертельное ДТП произошло на трассе А130 в Малоярославецком районе. В УГИБДД по Калужской области сообщили подробности.

По предварительным данным, около села Кудиново на участке трассы между Малоярославцем и Медынью 61-летний водитель легкового автомобиля «Фольксваген» сбил мужчину, который пересекал проезжую часть недалеко от пешеходного перехода. Пострадавший человек скончался до приезда скорой помощи.

Как отмечают в полиции, погибшему на вид около 60 лет. Его пока не опознали.