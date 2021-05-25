В Калужской области три человека пострадали в столкновении легковушки и фуры

Три человека пострадали в ДТП в Козельском районе вечером в понедельник, 24 мая. Об этом сообщает УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, около 19:35 на дороге между Козельском и станцией Кудринская 20-летний водитель легкового автомобиля «Хендай» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в фуру «МАН».

Различные травмы получили водитель «Хендая», а также две его пассажирки – 21 и 19 лет. Все они попали в больницу.

Фото с места ДТП.