В Калужской области два человека пострадали в вылетевшем с дороги «БМВ»

Около 12:30 в воскресенье, 23 мая, ДТП с двумя пострадавшими произошло на 411 километре трассы А108 в Боровском районе. Об этом сообщает УГИБДД по Калужской области.

По предварительной информации, 56-летняя женщина за рулем легкового автомобиля «БМВ» при повороте налево в сторону деревни Рязанцево не справилась с управлением и съехала с дороги. После этого машина врезалась в кучу грунта.

В аварии различные травмы получили водитель и 56-летний пассажир. Они госпитализированы.