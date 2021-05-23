В Калуге на улице обнаружен труп мужчины

В воскресенье, 23 мая, в микрорайоне Малинники в Калуге обнаружено тело мужчины. Оно находилось в небольшом болоте недалеко от Трифоновского кладбища, сообщают очевидцы в соцсетях.

Ситуацию нам прокомментировали в калужском региональном управлении Следственного комитета:

- Это неизвестный мужчина, на вид 50-60 лет. Личность устанавливается, проводится проверка обстоятельств смерти. При визуальном осмотре телесных повреждений не обнаружено. Направлен на судебно-медицинскую экспертизу.