В Калужской области 41-летний водитель «Лады» сбил трех юных девушек на обочине

ДТП с тремя пострадавшими девушками произошло вечером в субботу, 22 мая, в Козельском районе на дороге Сосенский – Шепелево. Об этом сообщили в УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, около 21:20 41-летний водитель «Лады» двигался в сторону Сосенского, не справился с управлением и сбил на обочине трех девушек. Двум из них по 20 лет, третьей – 17.

Пострадавших девушек доставили в больницу с различными травмами.

Точные обстоятельства ДТП устанавливаются.