В Калужской области два человека пострадали в массовом ДТП

Около 19:40 в пятницу, 21 мая, на 110 километре трассы А130 «Москва – Малоярославец - Рославль» в Жуковском районе произошло ДТП. Подробности сообщили в субботу в УГИБДД по Калужской области.

По предварительной информации, водитель автомобиля «Honda Pilot» на регулируемом перекрестке, двигаясь со стороны Москвы, выехал на встречную полосу и врезался в «Mitsubishi Lancer», водитель которого поворачивал налево. После этого «Мицубиси» отбросило на стоявшие позади него автомобили «Opel Mokka» и «Toyota Carina».

Различные травмы получили водитель и пассажирка «Мицубиси». Они госпитализированы.

Точные обстоятельства ДТП устанавливаются.

Фото с места ДТП.