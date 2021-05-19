В Калужской области бобра спасли из бетонного плена

В понедельник, 17 мая, на территории Боровского районе Калужской области в бетонный плен попал бобр.

- Утром 17 мая на телефон Единой диспетчерской службы 112 от жителя СНТ «Солнечная поляна» Боровского района поступил звонок, о том, что на территорию его участка «по ручью проник бобр и оказался в западне у решетки перед сливной трубой - сидит в бетонном приямке и не может выбраться», - сообщили 19 мая в министерстве природных ресурсов и экологии Калужской области.

На место выехали представители Калугаоблохоты.

- Получив сообщение мы оперативно выехали по адресу, указанному в обращении, и применив подручные средства, извлекли бобра и отвезли его на реку Протву вблизи совхоза «Боровский», - пояснил охотовед государственного учреждения Калугаоблохота Сергей БУЛАНОВ. - Животное оказалось в естественной среде обитания уже к обеду.

Видео с места происшествия.