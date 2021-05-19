В Калуге водитель «Форда» сбил 12-летнего мальчика, вышедшего из автобуса

Около 19:00 во вторник, 18 мая, ДТП с пострадавшим ребенком произошло на улице Московской в Калуге недалеко от перекрестка с улицей Светлой. Подробности сообщили в УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 42-летний водитель автобуса ПАЗ высадил 12-летнего пассажира в неположенном месте. Когда школьник вышел из автобуса, его сбил 25-летний водитель попутного «Форда Фокус».

С различными травмами мальчика увезли в детскую областную больницу в Анненки. Врачи оказали ему помощь и отпустили домой.

Фото с места ДТП.