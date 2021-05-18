В Калужской области два водителя пострадали в столкновении «Хендая» и «Газели»

Около 15:35 в понедельник, 17 мая, ДТП произошло у дома №85 на улице Луначарского в Медыни. Подробности сообщили в УГИБДД по Калужской области.

По предварительной информации, на перекрестке 63-летний водитель «Хендая Солярис» не выполнил требование дорожного знака уступить дорогу и столкнулся с грузовой «Газелью».

От удара «Газель» врезалась в столб, а легковушка перевернулась.

Различные травмы получил водитель «Хендая» и 37-летний водитель «Газели».

Фото с места ДТП.