В Калужской области водитель перевернувшегося «Фольксвагена» попал в больницу

Как мы уже рассказывали, в ночь на четверг, 13 мая, в деревне Совьяки Боровского района перевернулся автомобиль «Фольксваген». В пятницу в УГИБДД по Калужской области сообщили подробности.

По предварительной информации, 34-летний водитель «Фольксвагена Пассат» не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в забор и дом.

С различными травмами автомобилист госпитализирован в хирургическое отделение районной больницы.