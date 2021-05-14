В Калужской области один человек погиб и трое пострадали в столкновении «Ссанг Йонга» и «Киа»

Около 18:40 в четверг, 13 мая, смертельное ДТП произошло в районе деревни Локонское Малоярославецкого района. Подробности сообщили в УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, около 18:40 на дороге Малоярославец – Маклино – Недельное 67-летний водитель автомобиля «Ссанг Йонг Рекстон» двигался в сторону районного центра, выехал на встречную полосу и врезался в «Киа Соренто».

В результате ДТП погиб водитель «Ссанг Йонга».

Различные травмы получили 42-летний водитель «Киа», а также ехавшие с ним 29-летняя женщина и двухлетний мальчик. Помощь им оказали на месте происшествия.

В ДТП погиб предполагаемый виновник.