В Калужской области обнаружено тело утонувшего мужчины

В четверг, 13 мая, в водоеме, расположенном в непосредственной близости от СНТ «Ягодка» Боровского района Калужской области, обнаружено тело неустановленного мужчины. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

- В настоящий момент следователем проводится комплекс мероприятий, направленных на установление личности и обстоятельств гибели мужчины, - подчеркнули в СК. - Назначено судебно-медицинское исследование. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.