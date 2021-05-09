Жители Калужской области все еще ведутся на уловки Интернет-мошенников

УМВД России по Калужской области в субботу, 8 мая, рассказывает о случаях мошенничества в Калуге и Обнинске.

Водитель нашел на одном из автомобильных сайтов чехол. Связался с продавцом. Продавец под предлогом безопасной покупки прислал ссылку. Жертва афериста, перейдя по ссылке, попал на сайт оплаты, заполнил предоставленную форму, указал реквизиты карты и перевел оплату за товар 4 500 рублей. Дозвониться до лжепродавца уже не удалось.

Свыше 9 000 рублей житель Обнинска лишился аналогичным способом.

Более 20 000 рублей злоумышленники похитили у калужанки. Женщина хотела приобрести мебель через соцсети.

Обнинец лишился 40 000 рублей, пытаясь арендовать квартиру на сайте.

Возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество» (159 УК РФ).