МЧС предупреждает об усилении ветра в Калужской области с порывами до 18 метров в секунду

Рано утром в четверг, 6 мая, ГУ МЧС по Калужской области вновь предупредило калужан о сильном ветре.

Порывы могут достигать от 13 до 18 метров в секунду.

- При усилении ветра рекомендуем ограничить выход из зданий, находиться в помещениях, - подчеркивают спасатели. - Уберите с балконов хозяйственное имущество в дом или подвал. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.

Напомним, ранее в МЧС уже предупреждали об усилении ветра. Такие сообщения поступают несколько дней подряд.