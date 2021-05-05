В Калужской области женщина перекрыла своей машиной выезд скорой помощи

В Обнинске во вторник, 4 мая, женщина припарковала «Рендж Ровер» на проезжей части и перекрыла проезд скорой помощи Клинической больницы №8. Об этом сообщает УГИБДД по Калужской области.

Фото машины, перекрывшей выезд, появилось в соцсетях.

- В 11 часов 15 минут на территории Клинической больницы № 8 г. Обнинска 47-летняя женщина напротив центрального входа припарковала автомашину «Рендж Ровер», заняв часть проезжей части, перекрыв единственный выезд на территорию больницы, который предусмотрен для проезда транспортных средств, в том числе бригад СМП, - отмечают в УГИБДД. - Сотрудниками Госавтоинспекции г. Обнинска установлен водитель автомобиля.

Теперь автомобилистке грозит штраф в размере 2 тысяч рублей.