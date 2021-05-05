В Калужской области водитель ВАЗа сбил 88-летнюю женщину

Во вторник, 4 мая, примерно в 14:40 в село Детчино Малоярославецкого района Калужской области на улице Ленина в районе дома 85 «А» произошло ДТП. Об этом сообщает УГИБДД по Калужской области.

По предварительной информации, 36-летний водитель «ВАЗ 21140» выезжал с парковки задним ходом и наехал на 88-летнюю женщину, которая стояла возле магазина.

В результате ДТП пострадала пенсионерка. Ей оказали медицинскую помощь, а от госпитализации женщина отказалась.