Три человека пострадали в столкновении «Рено» и «Хендая»

Как мы уже рассказывали, поздно вечером во вторник, 4 мая, в Бабынинском районе Калужской области на 199 километре дороги М-3 «Украина» произошло ДТП. В этой аварии пострадали три человека, сообщают в УГИБДД по Калужской области.

По предварительной информации, 39-летний водитель «Рено Логана» двигался по дороге М-3 «Украина» со стороны Брянска в сторону Москвы примерно в 21:50. Мужчина хотел развернуть машину и столкнулся с «Хендаем Солярис» под управлением 42-летней женщины, которая ехала попутно.

В результате ДТП пострадали водитель и 23-летний пассажир «Рено», а также автомобилистка, управлявшая «Хендаем». Пострадавшим оказали медицинскую помощь и отпустили домой.