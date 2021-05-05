В Калуге человек пострадал при пожаре в квартире

В Калуге в поселке Куровском произошел пожар. Об этом сообщает ГУ МЧС по Калужской области в среду, 5 марта.

Около 5:40 на улице Мира загорелась квартира. - Есть пострадавший, - отмечают спасатели. Сейчас устанавливаются причины и подробности пожара.