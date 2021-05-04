В Калужской области три человека пострадали во время столкновения «Ниссана» и «Киа»

В Сухиничском районе Калужской области примерно в 11 часов утра понедельника, 3 мая, на 236 километре дороги М-3 «Украина» произошло ДТП. Об этом сообщает УГИБДД по Калужской области.

По предварительной информации, 24-летний водитель «Ниссана Теана» двигался со стороны Брянска в сторону Москвы, выехал на встречную полосу и столкнулся с «Киа Рио» под управлением 58-летнего мужчины.

В результате ДТП пострадали оба водителя и 54-летняя пассажирка «Киа». Женщина госпитализирована.