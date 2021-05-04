В Калужской области 62-летний водитель «Лады» погиб при столкновении с деревом

В Кировском районе Калужской области около 8:18 в понедельник, 3 мая, в поселке Бетлица на улице Куйбышева в районе дома №6 произошло ДТП. Об этом сообщает УГИБДД по Калужской области.

По предварительной информации, 62-летний водитель «Лады» двигался по улице Куйбышева в сторону улицы Ленина, но не справился с управлением и наехал на дерево.

В результате ДТП мужчина погиб до приезда медиков.

Также пострадала 60-летняя пассажирка. Женщину на скорой помощи отвезли в ГБУЗ КО «ЦМБ №1» г. Кирова, где ей оказали медицинскую помощь.