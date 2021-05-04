В Калужской области 58-летний водитель «Нисана» съехал в кювет

В Малоярославецком районе Калужской области на 5 километре дороги Ильинское-Пирогово примерно в 18:30 в понедельник, 3 мая, произошло ДТП. Об этом сообщает УГИБДД по Калужской области.

По предварительной информации, 58-летний мужчина за рулем «Нисана Альмера» двигался со стороны села Ильинское в сторону деревни Пирогово и не справился с управлением, из-за чего съехал в левый кювет и опрокинул машину.

В результате ДТП пострадал водитель «Нисана». Ему оказали первую медицинскую помощь и доставили в больницу. Мужчина госпитализирован.