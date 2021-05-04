В Калуге 6-летняя девочка и двое взрослых пострадали во время ДТП

В Калуге примерно в 16:20 в понедельник, 3 мая, на регулируемом перекрестке на 7 километре дороги «Золотое кольцо» произошло ДТП. Об этом сообщает УГИБДД по Калужской области.

По предварительной информации, 31-летняя женщина за рулем «Пежо» двигалась по дороге «Золотое кольцо» со стороны обхода Калуги от трассы М-3 «Украина» в сторону ул. Секиотовской. Водитель пыталась развернуться и столкнулась с «Хондой» под управлением 52-летнего мужчины, ехавшего встречно.

Пострадали 6-летняя девочка, которая ехала в «Пежо», 59-летняя пассажирка и водитель «Хонды». Пострадавшим оказали медицинскую помощь и отпустили домой.