В Калуге 61-летний мужчина погиб во время пожара

В Калуге в деревне Канищево произошел пожар в ночь на вторник, 4 мая. Об этом сообщили в калужском региональном управлении Следственного комитета.

Сгорел деревянный дом, в котором проживал 61-летний мужчина. Его тело обнаружили при тушении пожара.

- По предварительной версии, причина пожара - неосторожное обращение с огнём, - отметили в СК. - Со слов свидетелей, погибший злоупотреблял спиртными напитками, часто курил в постели. Следователем назначены необходимые экспертизы, опрашиваются очевидцы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.