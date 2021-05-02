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В праздник труда на калужских дорогах погибли 2 человека

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 02.05.2021 10:34 0 1806
В праздник труда на калужских дорогах погибли 2 человека

В воскресенье, 1 мая, на территории Калужской области зарегистрированы 4 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых  2 человека погибли и 7 травмированы.

Около 7 часов утра на 5 километре автодороги «Калуга – Медынь - Товарково» Дзержинского района произошла авария. По предварительной информации, водитель 1989 года рождения, управляя автомашиной ВАЗ 21102, выехал на «встречку» с последующим съездом с дороги и наездом на опору ЛЭП. После чего произошло опрокидывания транспортного средства на крышу. В результате ДТП один человек погиб (пассажир, девушка, 1993 г.р.) и 3 человека получили ранения (водитель и пассажиры).

В 10 часов 20 минут на 142 километре автодороги А-130 «Москва-Малоярославец-Рославль» произошла еще одна авария. Водитель 1996 г.р, управляя автомашиной «Вольво S80», не справился с управлением и выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с автомашиной Ssang Yong, под управлением водителя 1971 г.р. который от удара совершил съезд в кювет.

В результате ДТП водитель автомашины Ssang Yong погиб. Водитель автомашины «Вольво» с травмами различной степени тяжести госпитализирован.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 02.05.2021 10:34 0 1806
Тэги: ДТП авария гибель дороги
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