В Калуге водитель «Шевроле» сбил 60-летнюю женщину

В Калуге вечером в четверг, 29 апреля, на перекрестке улиц Баррикад и Воронина произошло ДТП. Об этом сообщает УГИБДД по Калужской области в пятницу.

По предварительным данным, примерно в 17:15 73-летний водитель «Шевроле Авео» двигался по улице Воронина со стороны улицы Пролетарской. На повороте на улицу Баррикад в сторону улицы Московской он не уступил дорогу и наехал на 60-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому переходу.

Пешеходу оказали медицинскую помощь и отпустили домой.