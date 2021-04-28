В Калужской области пластик загорелся на территории завода по переработке отходов

Днем в среду, 28 апреля, крупный пожар произошел на территории завода по переработке отходов на улице Генерала Трубникова в селе Перемышль. О происшествии сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

- Сообщение о возгорании поступило в 13:53, - говорится в сообщении спасателей. - Произошел пожар на открытой площадке для хранения вторсырья. Пострадавших нет.

В социальных сетях жители Перемышля сообщают, что горел пластик.

Черным дымом затянуло все близлежащие улицы районного центра.

Причины пожара на территории завода устанавливаются.

Видео очевидцев.