В Калужской области 37-летний мужчина пострадал в столкновении трех грузовиков

Рано утром в среду, 28 апреля, ДТП с участием трех грузовых автомобилей произошло на 107 километре трассы М3 «Украина» в Жуковском районе. Об этом сообщает УГИБДД по Калужской области.

По предварительной информации, 30-летний водитель «ГАЗ Валдай» около 5:40 утра двигался со стороны Калуги по правой полосе, отвлекся от управления и врезался в «Газель». А этот автомобиль отлетел в «Даф».

Различные травмы получил 37-летний водитель «Газели», которая оказалась между двумя грузовиками. На скорой помощи его доставили в больницу. Врачи оказали мужчине помощь и отпустили домой.

Фото с места ДТП.