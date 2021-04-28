В Калуге водитель «Ауди» пострадал в ДТП на улице Кирова

В Калуге ДТП произошло на перекрестке улиц Кирова и Московской днем во вторник, 27 апреля. Об этом сообщает УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 26-летний водитель «Жигулей» ехал по улице Кирова со стороны сквера Мира, поворачивал налево на Московскую и не пропустил встречный автомобиль «Ауди 80».

Различные травмы получил 22-летний водитель «Ауди». Скорая помощь доставила его в областную больницу в Анненках. Врачи оказали молодому человеку помощь и отпустили домой.

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