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В Калужской области легкомоторный самолет несколько раз спикировал на кортеж чиновника

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 28.04.2021 11:03 18 4186
В Калужской области легкомоторный самолет несколько раз спикировал на кортеж чиновника

Инцидент с легкомоторным самолетом произошел в Калужской области над федеральной трассой А108 5 декабря 2020 года. В среду, 28 апреля, об этом сообщило RT. Изданию стали известны результаты расследования.

По данным ресурса, легкомоторный самолет Cessna несколько раз спикировал на кортеж высокопоставленного чиновника, ехавшего по федеральной трассе А108, пройдя на опасно низкой высоте над машинами.

- Небольшой самолет белого цвета неожиданно начал пикировать на машины, в одной из которых, по словам диспетчеров, находилось «высокое лицо, которое разбирается в самолетах», - отмечается в материале RT. - Авиахулиган трижды пролетел над кортежем на опасно низкой высоте.

К расследованию инцидента были подключены МВД, ФСБ, Минобороны, Ространснадзор, Госкорпорация ОрВД, а также транспортная прокуратура.

К поиску авиахулигана были привлечены представители силовых ведомств, однако найти его не удалось, заявили в федеральном издании.

По предварительным выводам, пилот не получал разрешения на полет, поэтому его и не получилось опознать.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 28.04.2021 11:03 18 4186
Тэги: происшествие самолет транспорт
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