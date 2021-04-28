В Калужской области водитель «Лады» разбил автомобиль о дерево

Во вторник, 27 апреля, ДТП произошло в Козельском районе рядом с деревней Попелево. Об этом сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, около 15:10 водитель ВАЗ 2110 не справился с управлением, вылетел с дороги и врезался в дерево. Удар был боковым и пришелся в водительскую сторону.

Удалось ли водителю выжить, пока не уточняется. ГИБДД предоставит информацию сегодня чуть позже.

Легковушка слетела с грунтовой дороги.