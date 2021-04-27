В Калужской области 74-летняя женщина утонула в пруду в своем дворе

В понедельник, 26 апреля, в деревне Вертебы Дзержинского района в пруду утонула 74-летняя женщина. Об этом сообщает управление Следственного комитета по Калужской области.

- По предварительным данным, женщина находилась одна в своем доме и решила прогуляться по берегу искусственного водоема, расположенного на территории ее придомового участка, поскользнулась и упала в воду, - пояснили в СК. - Глубина водоема составляет около 1,5 метров, самостоятельно выбраться женщина не смогла.

Следователем назначено судебно-медицинское исследование. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

- Настоятельно рекомендуем гражданам проявлять осторожность вблизи водоемов, - говорится в сообщении следователей.